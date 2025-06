Ein Paket für nachhaltigen Aufschwung / Tag der Verpackung 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Auf Initiative des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi)nehmen neun Fachverbände den 10. Tag der Verpackung am 17. Juni 2025 zum Anlass,zwei zentrale strukturelle Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Krise anhandkonkreter Beispiele aus der Verpackungswirtschaft greifbar zu machen: zu vielBürokratie und mangelhafte Regulierung. In einem gemeinsamen Positionspapierverdeutlichen sie, wie Fehlsteuerungen den Standort schwächen und viele derHerausforderungen für Unternehmen nicht allein durch globale Entwicklungenentstehen, sondern ihre Wurzel in der nationalen und europäischen Gesetzgebunghaben. Darüber hinaus zeigen die Verbände zum Tag der Verpackung, was dieProdukte und Dienstleistungen ihrer rund 1000 Mitgliedsunternehmen tagtäglichfür Menschen, Wirtschaft und Umwelt leisten.Mit Bürokratie und Regulierung kennt sich die Verpackungswirtschaft aus. Schonseit den ersten Gesetzen und Verordnungen zum Umgang mit gebrauchtenVerpackungen in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts steht dieBranche im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach Ansicht von neun Fachverbänden derVerpackungswirtschaft ist die Politik jedoch längst über das Zielhinausgeschossen. "Die Lasten durch überbordende, oft praxisferne Bürokratie undRegulierung sorgen für schwerwiegende strukturelle Probleme. Das betrifftNachweis-, Dokumentations- und Berichtspflichten, ständig neue oder geändertegesetzliche Vorgaben und langwierige Prozesse bei Planung und Genehmigung",erläutert Dr. Natalie Brandenburg, Geschäftsführerin des DeutschenVerpackungsinstituts e. v. (dvi).Hohe Kosten und HürdenLaut den Zahlen einer Studie im Auftrag des VDMA müssen Unternehmen desMaschinen- und Anlagenbaus im Rahmen ihrer üblichen Geschäftstätigkeit rund3.900 Vorgaben berücksichtigen. Wie das KfW-Mittelstandspanel 2024 zeigt, kostetBürokratie den Mittelstand jährlich rund 1,5 Milliarden Arbeitsstunden. "Und dasist nur die faktisch messbare Arbeitszeit. Besonders für die meistmittelständischen Unternehmen unserer Branche ist die Grenze der Belastbarkeitüberschritten", so Brandenburg.Nach Ansicht der Fachverbände werde es ohne grundlegende Reformen keinennachhaltigen Aufschwung geben. Mit Blick auf Bürokratie und Regulierung brauchees Maß statt Masse und Qualität vor Quantität, Verlässlichkeit und Planbarkeit,mehr fachliche Expertise und weniger Gängelung. Unternehmen benötigten Freiraumfür Innovation, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und einen Umwelt- undKlimaschutz, der das Ergebnis im Blick habe und nicht aus praxisfernemIdealismus das Gegenteil bewirke.Anschauliche Beispiele