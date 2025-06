Bonjour Paris! PIABO Communications expandiert nach Frankreich (FOTO)

Berlin/Paris (ots) - PIABO Communications (https://piabo.net/) , Europas

führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt,

stärkt ihre internationale Präsenz mit einem eigenen Standort in Paris. Mit

einem erfahrenen, bilingualen Team unterstützt PIABO ab sofort high-growth

Tech-Companies dabei, den französischen Markt erfolgreich zu erschließen und

ihre Sichtbarkeit dort gezielt auszubauen.



Frankreich zählt zu den bedeutendsten Technologie- und Innovationsmärkten

Europas. Für PIABO Communications ist der neue Standort in Paris ein

strategischer Schritt mit klarer Mission: globale Tech-Marken beim Eintritt in

den französischen Markt zu begleiten, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen

und High-Growth-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Reichweite und Wirkung

im französischen Markt deutlich auszubauen. PIABO setzt damit konsequent auf

Kundennähe, lokale Expertise und die Weiterentwicklung internationaler

Kommunikationsstrategien.







technologischen Souveränität, starken Innovationsclustern und hohem Anspruch an

strategische Kommunikation", sagt Tilo Bonow

(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEO

von PIABO Communications. "Wir haben bereits in der Vergangenheit vertrauensvoll

mit französischen Unternehmen zusammengearbeitet und wissen genau, worauf es

ankommt. Unser Ziel ist es, den innovativsten Unternehmen der Welt zu

nachhaltiger Sichtbarkeit und erfolgreichem Wachstum in Frankreich zu verhelfen

- auf dem gewohnt hohen PIABO-Niveau."



Lokale Exzellenz für globale Ambitionen



Geleitet wird das neue Büro von Coraline Bardinat

(https://www.linkedin.com/in/coraline-bardinat/) , Managing Director France,

gemeinsam mit Nahomi Carraud

(https://www.linkedin.com/in/nahomi-carraud-33aa36b5/) , Communications

Director. Beide verfügen über tiefgreifende Erfahrung in der strategischen

Kommunikation technologiegetriebener Unternehmen sowie über exzellente Netzwerke

in der französischen Medien- und Innovationsszene. Das zweisprachige Team

versteht die kulturellen Besonderheiten ebenso wie die geschäftlichen

Anforderungen und ermöglicht internationalen Marken, sich mit Relevanz und

Wirkung im französischen Markt zu positionieren.



"Frankreich ist ein anspruchsvoller, aber spannender Markt", sagt Coraline

Bardinat. "Bei PIABO Communications verbinden wir strategische Präzision und

praktische lokale Expertise mit einer europäischen Perspektive, um

internationalen Marken zum Erfolg in Frankreich zu verhelfen, aber auch

französische Unternehmen bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen. Unser Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Frankreich ist ein Markt mit eigener Dynamik - geprägt von einer starkentechnologischen Souveränität, starken Innovationsclustern und hohem Anspruch anstrategische Kommunikation", sagt Tilo Bonow(https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de) , Gründer und CEOvon PIABO Communications. "Wir haben bereits in der Vergangenheit vertrauensvollmit französischen Unternehmen zusammengearbeitet und wissen genau, worauf esankommt. Unser Ziel ist es, den innovativsten Unternehmen der Welt zunachhaltiger Sichtbarkeit und erfolgreichem Wachstum in Frankreich zu verhelfen- auf dem gewohnt hohen PIABO-Niveau."Lokale Exzellenz für globale AmbitionenGeleitet wird das neue Büro von Coraline Bardinat(https://www.linkedin.com/in/coraline-bardinat/) , Managing Director France,gemeinsam mit Nahomi Carraud(https://www.linkedin.com/in/nahomi-carraud-33aa36b5/) , CommunicationsDirector. Beide verfügen über tiefgreifende Erfahrung in der strategischenKommunikation technologiegetriebener Unternehmen sowie über exzellente Netzwerkein der französischen Medien- und Innovationsszene. Das zweisprachige Teamversteht die kulturellen Besonderheiten ebenso wie die geschäftlichenAnforderungen und ermöglicht internationalen Marken, sich mit Relevanz undWirkung im französischen Markt zu positionieren."Frankreich ist ein anspruchsvoller, aber spannender Markt", sagt CoralineBardinat. "Bei PIABO Communications verbinden wir strategische Präzision undpraktische lokale Expertise mit einer europäischen Perspektive, uminternationalen Marken zum Erfolg in Frankreich zu verhelfen, aber auchfranzösische Unternehmen bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen. Unser