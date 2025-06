Sofortmaßnahmen und dauerhafte Lösungen kombinieren

Berlin (ots) - Die nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung ist Thema des

heutigen "GKV-Tages". Die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr.

Carola Reimann, fordert aus diesem Anlass schnelle Reformschritte:



"Vor gut 30 Jahren wurde die Soziale Pflegeversicherung eingeführt, inzwischen

nehmen 5,5 Millionen Menschen ihre Leistungen in Anspruch. Allein im letzten

Jahr sind 400.000 Pflegebedürftige neu hinzugekommen.





Die Geschichte der Pflegeversicherung ist eine Erfolgsgeschichte. Der Anstieg

der Leistungsberechtigten und des Leistungsniveaus hat aber auch das

Ausgabenvolumen der SPV auf rund 65 Milliarden Euro steigen lassen.



Um diese Entwicklung zu schultern, haben die drei letzten Gesundheitsminister

vor allem die Beiträge hochgeschraubt. Zuletzt stieg der SPV-Beitrag zum

Jahreswechsel um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 3,6 Prozent.



Es wird höchste Zeit, die Finanzen der SPV nachhaltig zu stabilisieren, denn die

Pflegeversicherung ist chronisch unterfinanziert. Dazu braucht es eine

Kombination aus kurzfristigen Sofortmaßnahmen und dauerhaften

Finanzierungslösungen.



Zum einen muss sich Schwarz-Rot schleunigst darum kümmern, endlich die

Corona-Soforthilfen in Höhe von 5,5 Milliarden an die SPV zurückzuzahlen. Das

würde für eine finanzielle Verschnaufpause sorgen. Daher ist es sehr zu

begrüßen, dass es dazu erste positive Signale aus der Bundesregierung gibt.



Zum anderen brauchen wir aber unbedingt auch nachhaltige Finanzierungslösungen.

So sollten etwa die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige mit

einem Volumen von 4,1 Milliarden Euro pro Jahr dauerhaft vom Bund übernommen

werden.



Außerdem muss der Pflegevorsorgefonds künftig mit Bundesmitteln weiterentwickelt

werden statt wie bisher mit Beitragsmitteln. Letztere sind für die laufende

pflegerische Versorgung gedacht, während der Pflegevorsorgefonds eine

gesamtgesellschaftliche Investition in die Zukunft der Pflegeversicherung ist."



Hinweis für die Redaktionen zum #GKVTag:



Die 94 gesetzlichen Krankenkassen weisen einmal im Quartal auf zentrale Anliegen

der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung hin. Am "GKV-Tag" kommunizieren

sie gemeinsam zu einem aktuellen Thema.



