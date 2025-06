Ein Bitcoin zu besitzen ist der neue American Dream!

Mit einem aktuellen Kurs von 105.890 US-Dollar – trotz eines Wochenverlusts von 3,2 Prozent – bleibt Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, der Inbegriff langfristiger Hoffnung auf finanzielle Selbstbestimmung (Stand:13:00 Uhr MESZ). "Owning one Bitcoin is the new American Dream", sagt Jeff Park, Portfolio Manager bei Bitwise Asset Management. Für viele junge Investoren sei das Ziel, ein sogenannter Wholecoiner zu werden, inzwischen prestigeträchtiger als das Eigenheim im Vorort. "Wir erleben eine kulturelle Verschiebung – weg vom weißen Gartenzaun, hin zur digitalen Selbstbestimmung", so Park.

Bitcoin trotzt geopolitischer Unsicherheit