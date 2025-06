Iran kritisiert G7-Erklärung

gold8000 schrieb 15.06.25, 08:19

Der Wahnsinn auf dieser Welt hat kein Ende.. Was jetzt gerade in Israel/Iran passiert ist nur noch wie vieles andere auf dieser kranken Welt irre! Die Ölpreise werden wohl morgen weiter steigen...Denke aber, dass dies nach oben bald erledigt sein wird und es dann wieder runtergeht... Warum? Ist doch zumeist so, alle steigen ein und dann fällt es wieder.... kommt immer anders als man denkt... Die Ölpreise steigen erst dauerhaft wenn keiner dran glaubt...

Das kommt, doch nicht jetzt.... Der neue Konflikt ist und daran glaube ich schnell beendet, ich glaube und hoffe es.. Schönen Sonntag