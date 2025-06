FMC unter Druck - Mittelfristziele und Aktienkäufe enttäuschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC haben am Dienstag nicht von Aussagen beim Kapitalmarkttag profitiert. Nach der Ankündigung von Aktienrückkäufen konnten sie ihr vorheriges Minus zwar kurz ausgleichen, danach aber sackte der Kurs sehr deutlich mit 3,7 Prozent ins Minus ab, nachdem Mittelfristziele ausgerufen wurden. Der Kurs des Dialysekonzerns sackte erstmals seit Ende April wieder unter die 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Trendindikator ist.

FMC peilt bis 2030 eine - nach Unternehmensangaben branchenführende - Marge in mittleren Zehner-Prozentbereich an. Jefferies-Analyst James Vane-Tempest rückte dies in einem ersten Kommentar ins Verhältnis und sprach von einer 12-prozentigen Markterwartung. Was seiner Einschätzung nach aber vermisst wurde, ist ein mittelfristiges Umsatzziel. Er führte dies als erstes wichtiges Thema an, das noch in der Analystenveranstaltung zu hinterfragen sei.