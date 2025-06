Kupferpreis baut enormen Druck auf. Diese Kupferaktie geht schon einmal steil

Abseits von Kupfer – Gold und Silber konsolidieren, aber

Die aktuelle Gemengelage wird zum einem vom Konflikt im Nahen Osten geprägt. Zum anderen blicken die Märkte aber auch gespannt und gebannt auf den anstehenden Fed-Termin. Die Leitzinsentscheidung der Fed könnte die Karten noch einmal neu mischen. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass die Fed am Mittwoch (18. Juni) an der Zinsschraube drehen wird. Neben der Leitzinsentscheidung dürften vor allem die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank bezüglich Zinsen, Inflation etc. für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Im Vorfeld des Fed-Termins lassen es Gold, Silber aber auch Kupfer ruhiger angehen. Es könnte jedoch die sprichwörtliche Ruhe vor dem nächsten Sturm sein. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Goldpreis offenbart gewaltiges Rallyepotenzial“ und „Silberpreis könnte jetzt spektakulär raufknallen“.

Zudem könnte jede Verschärfung oder aber jede Entspannung des Nahost-Konflikts unmittelbar auf die Edelmetallpreise durchschlagen. Gleiches gilt für die Ölpreise; insbesondere für Brent Öl, das kürzlich den bis dato limitierenden Deckel wegsprengte und bereits erkennen ließ, welches Potenzial in der geopolitisch motivierten Rallye steckt.