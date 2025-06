Kundenfrust vermeiden, schon bei der Buchung / Europas größte Reisebüro-Kooperationsallianz QTA setzt auf Beratung vor Reise

Burghausen (ots) - Überfüllte Strände, Menschenmassen vor Sehenswürdigkeiten und

steigende Lebenshaltungskosten für Einheimische - einige Urlaubsregionen stoßen

an ihre Belastungsgrenzen. Das Thema Overtourism ist aktueller denn je. Doch wie

stark beeinflusst es tatsächlich die Entscheidungen von Reisenden? Und welche

Rolle spielt es in der Beratung im Reisebüro? Die Quality Travel Alliance (QTA),

Europas größte Reisebüro-Kooperationsallianz, wollte es genau wissen und über

240 Reisebüroprofis aus der Allianz befragt.



Ein Viertel der Befragten berichtet, dass Overtourism einen starken bis eher

starken Einfluss auf die Zielwahl ihrer Kundinnen und Kunden hat. Eine Mehrheit

von 60 Prozent hingegen sieht derzeit nur geringe Auswirkungen. Laut ihrer

Einschätzung sind für die Kundschaft andere Faktoren wie Preis und Klima

entscheidender. Immerhin 15 Prozent der Befragten sehen in Overtourism bislang

gar keinen erkennbaren Einfluss auf die Urlaubsentscheidung.







Ausnahme: Lediglich acht Prozent der Reiseberaterinnen und -berater geben an,

dass Kunden eine Destination bewusst gemieden haben, weil sie als überlaufen

gilt. Rund 47 Prozent berichten von vereinzelten Fällen, während 45 Prozent eine

solche Entscheidung noch nie erlebt haben.



Wachsendes Bewusstsein erwartet



Mit Blick auf die Zukunft erwarten viele Expertinnen und Experten dennoch ein

wachsendes Problembewusstsein: Zehn Prozent der Befragten gehen davon aus, dass

das Thema in den kommenden Jahren deutlich an Einfluss gewinnen wird. Weitere 32

Prozent rechnen zumindest bei bestimmten Zielgruppen mit einem spürbaren

Einfluss auf die Reiseplanung. Besonders umweltbewusste oder sozial

sensibilisierte Kundinnen und Kunden könnten ihre Entscheidungen künftig stärker

danach ausrichten, ob ein Reiseziel als überlastet wahrgenommen wird.



QTA-Sprecher Thomas Bösl betont, dass es nicht darum gehe, moralischen Druck

auszuüben. Vielmehr sei es wichtig, mit dem Thema verantwortungsvoll und

differenziert umzugehen. Reisebüros könnten einen Beitrag leisten, indem sie das

Bewusstsein für nachhaltiges Reisen schärfen und Impulse für bewusste

Entscheidungen geben. Gleichzeitig betont Bösl, dass Schuldzuweisungen fehl am

Platz seien. Vielmehr sei es eine gemeinsame Aufgabe von Tourismusbranche,

Destinationen und Politik, tragfähige Lösungen zu erarbeiten.



Tourismus als Teil der Lösung



Ein zentrales Anliegen der QTA ist es, dass die Bevölkerung in den

Ein zentrales Anliegen der QTA ist es, dass die Bevölkerung in den
Urlaubsregionen stärker von den Einnahmen durch den Tourismus profitiert.





