AKTIEN IM FOKUS Telekom und T-Mobile US schwach - Softbank braucht Geld Die Aktien der Deutschen Telekom stehen am Dienstag unter Druck. Hintergrund ist ein Verkauf von Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US durch den japanischen Softbank-Konzern . Die Erholung der T-Aktien vom Vortag im späten Handel ist dahin. …