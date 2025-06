Iran hat rund 30 Raketen auf Israel gefeuert

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat seit der Nacht israelischen Armeeangaben zufolge rund 30 Raketen auf Israel gefeuert. Die meisten Raketen seien abgefangen worden, es habe jedoch auch mehrere Einschläge im Land gegeben, teilte Israels Militärsprecher Effie Defrin mit.

Berichten zufolge gab es Schäden. In einer Stadt nördlich von Tel Aviv brannte Medien zufolge bei einem Raketeneinschlag auf einem Parkplatz ein leerer Bus aus. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf Ersthelfer von fünf Verletzten bei dem Vorfall. Irans staatlicher Rundfunk hatte von einem "Raketenregen" auf Ziele in Israel gesprochen.

Israels Armee setze zugleich ihre Angriffe auf Ziele im Iran fort, so Defrin weiter. Israel habe in der Nacht dort etwa Raketenabschussrampen sowie Raketenlager getroffen./cir/DP/mis