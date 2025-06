40-Gbps-All-Flash-4-Bay-Speicherlösung für Medienkreative und zur Beschleunigung der NAS-Erweiterung (FOTO)

Shenzhen (ots) - TerraMaster, ein führender Innovator im Bereich

Speicherlösungen, gibt stolz die Einführung des D4 SSD bekannt, einem

4-Bay-All-Flash-Direct-Attached-Storage (DAS)-Gehäuse, das für Medienkreative,

Filmemacher und professionelle Nutzer entwickelt wurde, die unübertroffene

Geschwindigkeit und Flexibilität suchen. Mit Unterstützung für USB 4 und einer

Bandbreite von bis zu 40 Gbps bietet der D4 SSD außergewöhnliche Leistung und

nahtlose Integration mit NAS-Systemen, einschließlich des kommenden TerraMaster

F4 SSD All-Flash NAS, und ermöglicht eine einfache Erweiterung des

NAS-Speicherplatzes, um den vielfältigen Speicheranforderungen der Nutzer

gerecht zu werden.



Hauptmerkmale des D4 SSD





USB-4-Protokoll, blitzschnelle ÜbertragungDer D4 SSD ist speziell für die Medienproduktion und Postproduktion ausgelegtund nutzt das USB-4-Protokoll mit einer Datenübertragungsbandbreite von bis zu40 Gbps. Wenn er mit vier M.2-SSDs (z. B. Samsung 990PRO 4TB) ausgestattet undüber die macOS-Datenträgerverwaltung als RAID 0 konfiguriert ist, erreicht erLese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3224 MB/s. Im Einzel-Disk-Betriebkönnen Lesegeschwindigkeiten bis zu 1608 MB/s erreichen. Ob bei parallelemBetrieb mehrerer Festplatten oder einer einzelnen Festplatte, der D4 SSDreduziert die Zeit für nahezu alle Aufgaben im Postproduktions-Workflowerheblich. Vollständig kompatibel mit Thunderbolt 3/4/5 und USB 4/3.2/3.1/3.0Protokollen bietet der D4 SSD eine herausragende plattformübergreifendeKompatibilität und eignet sich perfekt für verschiedene Anwendungsfälle.32 TB riesiger Speicherplatz und NAS-ErweiterungDer D4 SSD unterstützt bis zu vier M.2 NVMe SSDs, jede mit einer maximalenKapazität von 8 TB, was eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 32 TB ergibt.Standardmäßig wird der Einzel-Disk-Modus unterstützt, und Nutzer können überDrittanbieter-Tools RAID-Arrays konfigurieren, um die Leistung oder Redundanz zuverbessern. Der D4 SSD ermöglicht auch eine schnelle Erweiterung fürAll-Flash-NAS-Systeme. Beispielsweise kann er in Kombination mit dem neuen F4SSD All-Flash NAS von TerraMaster die NAS-Kapazität verdoppeln und erweitertenSpeicherplatz für datenintensive Anwendungen wie 4K/8K-Videospeicherung,Virtualisierung und Unternehmens-Backups bieten.Kompaktes, tragbares und leises DesignDer D4 SSD nutzt M.2 NVMe SSDs, was ihn kompakt, leicht und einfach zutransportieren macht. Sein innovatives Konvektions-Kühlsystem mit Luftstrom vonoben nach unten, kombiniert mit einem intelligenten, temperaturgesteuertenLüfter der zweiten Generation und vier präzisen Temperaturüberwachungspunkten,