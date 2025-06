Soluzione di archiviazione a 4 bay All-Flash da 40Gbps per creatori multimediali e espansione NAS (FOTO)

Shenzhen (ots) - TerraMaster, leader nell'innovazione delle soluzioni di

archiviazione, lancia con orgoglio il D4 SSD, un contenitore di archiviazione

diretta (DAS) (https://www.terra-master.com/global/what_is_das) a 4 bay

all-flash progettato per creatori multimediali, registi e professionisti.



Caratteristiche principali del D4 SSD





Protocollo USB 4, trasmissione ultraveloce Il D4 SSD utilizza il protocollo USB

4 con una larghezza di banda di trasferimento dati fino a 40Gbps. Configurato

con quattro SSD M.2 in RAID 0 tramite l'Utility Disco di macOS, raggiunge

velocità di lettura/scrittura fino a 3224MB/s. In modalità singolo disco, la

velocità di lettura può arrivare a 1608MB/s. È compatibile con i protocolli

Thunderbolt 3/4/5.



Archiviazione da 32TB ed espansione NAS Il D4 SSD supporta quattro SSD NVMe M.2,

ciascuno con una capacità massima di 8TB, per un totale di 32TB. Consente

l'espansione dei sistemi NAS all-flash, raddoppiando la capacità quando abbinato

al nuovo F4 SSD

(https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-ssd.html%20) NAS

di TerraMaster.



Design compatto, portatile e silenzioso Grazie agli SSD NVMe M.2, il D4 SSD è

compatto, leggero e facile da trasportare. In modalità standby, il rumore è di

soli 19dB, garantendo un ambiente silenzioso e confortevole.



Gestione e backup dei dati senza interruzioni Il D4 SSD supporta backup

automatici su Windows tramite TPC Backupper

(https://www.terra-master.com/global/terramaster-tpc%20) e include l'app

esclusiva TDAS Mobile (per iOS e Android) per backup di foto e video da

dispositivi mobili.



Disponibilità Il TerraMaster D4 SSD è disponibile per l'acquisto tramite il

negozio ufficiale TerraMaster e i canali autorizzati, con 2 anni di garanzia e

supporto tecnico a vita.



Maggiori dettagli:



https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-das/d4-ssd.html



Informazioni su TerraMaster TerraMaster è un marchio professionale dedicato a

soluzioni di archiviazione innovative per case, aziende e imprese.



