DIVA-Sonderbefragung / Projekt Frühstart-Rente - gut, aber zu spät (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Kein Beitrag zur Lösung aktueller Herausforderungen

- Basis-Konzept mit hohen Zustimmungswerten

- Verpflichtende Zuzahlung sollte erwogen werden

- Mehrheit wünscht sich Flexibilität bei Anlageform



Seit über 20 Jahren gibt es keine nennenswerten politischen Impulse für die

staatlich geförderte private Altersvorsorge. Nun soll mit einer so genannten

"Frühstart-Rente" ein neuer Anlauf unternommen werden: Der Staat zahlt für jedes

Kind zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein individuelles,

kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot ein. Das angesparte Kapital soll der

Grundstock für eine spätere Rente sein. Das DIVA Deutsches Institut für

Vermögensbildung und Alterssicherung hat in einer vom DUV Deutscher

Unternehmensverband Vermögensberatung in Auftrag gegebenen Sonderbefragung

ermittelt, wie die Bevölkerung (n=1.000) die Idee Frühstart-Rente bewertet.









Die Finanzierung der gesetzlichen Renten ist eine der zentralen

Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Prof. Michael Heuser,

Wissenschaftlicher Direktor des DIVA, ordnet die Frühstart-Rente in diesen

Kontext ein: "Es ist evident, dass die Frühstart-Rente in den besonders

herausfordernden nächsten 30 Jahren keinen Beitrag zur Finanzierung der Rente

leisten kann. Dafür kommt sie Jahrzehnte zu spät. Sie ist ein Zukunftsprojekt,

von dem nachfolgende Generationen profitieren werden. Die Bundesregierung wäre

gut beraten, den Bürgern dies so deutlich zu sagen."



Dr. Helge Lach, Vorsitzender des DUV ergänzt: "Wir hoffen sehr, dass die

Bundesregierung die richtige Reihenfolge im Blick hat, also der Reform der

Riester-Rente erste Priorität einräumt. Allein die Abschaffung oder Absenkung

der Bruttobeitragsgarantie wäre ein riesengroßer Durchbruch und würde auch

denjenigen, die zum Beispiel in zehn oder 15 Jahren in Rente gehen, die Chance

für besser rentierliche private Altersvorsorge bieten. Wir haben die Sorge, dass

am Ende die Frühstart-Rente eine Alibi-Maßnahme ist, die auf große Zustimmung

trifft, am Kernproblem aber meilenweit vorbeigeht."



Breite Zustimmung in der Bevölkerung



Wie breit die Zustimmung ist, zeigt die Umfrage des DIVA: Von allen Befragten

sehen 57,6 Prozent die Frühstart-Rentepositiv, und das über alle Alters- und

Einkommensklassen hinweg. Auch Befragte ohne Kinder stimmen mit 50,3 Prozent zu.

Interessant für die Politik: Nur knapp ein Drittel der Befragten findet es

richtig, dass die 10 Euro "nur" vom 6. bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden.

"Auch hier sollte die Regierung offen kommunizieren: Schon heute fließt sehr

viel Kindergeld, das ab Geburt gezahlt wird, ins Ausland ab. Deshalb ist die Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Frühstart-Rente leistet keinen Beitrag zur Lösung aktueller HerausforderungenDie Finanzierung der gesetzlichen Renten ist eine der zentralenHerausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Prof. Michael Heuser,Wissenschaftlicher Direktor des DIVA, ordnet die Frühstart-Rente in diesenKontext ein: "Es ist evident, dass die Frühstart-Rente in den besondersherausfordernden nächsten 30 Jahren keinen Beitrag zur Finanzierung der Renteleisten kann. Dafür kommt sie Jahrzehnte zu spät. Sie ist ein Zukunftsprojekt,von dem nachfolgende Generationen profitieren werden. Die Bundesregierung wäregut beraten, den Bürgern dies so deutlich zu sagen."Dr. Helge Lach, Vorsitzender des DUV ergänzt: "Wir hoffen sehr, dass dieBundesregierung die richtige Reihenfolge im Blick hat, also der Reform derRiester-Rente erste Priorität einräumt. Allein die Abschaffung oder Absenkungder Bruttobeitragsgarantie wäre ein riesengroßer Durchbruch und würde auchdenjenigen, die zum Beispiel in zehn oder 15 Jahren in Rente gehen, die Chancefür besser rentierliche private Altersvorsorge bieten. Wir haben die Sorge, dassam Ende die Frühstart-Rente eine Alibi-Maßnahme ist, die auf große Zustimmungtrifft, am Kernproblem aber meilenweit vorbeigeht."Breite Zustimmung in der BevölkerungWie breit die Zustimmung ist, zeigt die Umfrage des DIVA: Von allen Befragtensehen 57,6 Prozent die Frühstart-Rentepositiv, und das über alle Alters- undEinkommensklassen hinweg. Auch Befragte ohne Kinder stimmen mit 50,3 Prozent zu.Interessant für die Politik: Nur knapp ein Drittel der Befragten findet esrichtig, dass die 10 Euro "nur" vom 6. bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden."Auch hier sollte die Regierung offen kommunizieren: Schon heute fließt sehrviel Kindergeld, das ab Geburt gezahlt wird, ins Ausland ab. Deshalb ist die