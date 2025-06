Das soll sich jetzt verändern (FOTO)

Hamburg (ots) - Arbeitgeber kämpfen um jede Fachkraft. Doch wer 2025 noch auf

starre Arbeitszeiten, alte Strukturen und Mini-Benefits setzt, hat im Rennen um

Talente längst verloren. Die neue Regierung will das ändern - und krempelt das

Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern jetzt kräftig um. Mehr

Flexibilität, neue Bonusmodelle, bessere Bezahlung: Der Koalitionsvertrag bringt

Bewegung in den deutschen Arbeitsmarkt. Doch was heißt das konkret und wer

profitiert davon?



"Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber Unternehmen müssen

jetzt auch liefern", sagt Randolph Moreno Sommer. Der Experte für moderne

Mitarbeiterführung weiß, worauf es im Wettbewerb um Talente ankommt. Dieser

Beitrag verrät, welche Chancen der Koalitionsvertrag eröffnet, welche Regeln

Arbeitgeber jetzt kennen sollten und wie man mit den richtigen Maßnahmen die

besten Köpfe gewinnt.









Die Neuerungen stellen vor allem mittelständische Unternehmen vor

Herausforderungen. Während sich in Großkonzernen eigene HR-Abteilungen um die

Umsetzung der Regelungen kümmern, sind es im Mittelstand oftmals die Unternehmer

selbst, die für Entscheidungen verantwortlich sind. Doch gerade diese

Entscheidungsgewalt sollte nicht nur als Bürde gesehen werden; sie ermöglicht

ein schnelles und entschlossenes Handeln. Bei FAIRFAMILY, einem

Beratungsunternehmen, das sich auf Personal und Führung in mittelständischen

Betrieben spezialisiert hat, ist man sich sicher: Unternehmen, die jetzt eine

klare Haltung einnehmen und eindeutige Strukturen in ihrem Betrieb schaffen,

werden am Ende die Nase vorn haben.



Konkrete Beschlüsse im Koalitionsvertrag



Es gibt mehrere Aspekte zur Arbeitszeit im Koalitionsvertrag, die für

Unternehmen jetzt relevant sind. Dazu gehört die Zusicherung, dass

Vertrauensarbeitszeit - also Modelle, bei denen Arbeitnehmer selbst entscheiden,

wann und wo sie arbeiten -, weiterhin zulässig sein wird. Dennoch richten die

Koalitionspartner ihren Fokus auf den Arbeitnehmerschutz und fordern, dass

gesetzliche Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auch bei diesem Modell zuverlässig

eingehalten werden. Diese Höchstgrenze soll zukünftig aber pro Woche, nicht mehr

pro Arbeitstag gelten. Das schafft mehr Flexibilität für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber. Um sicherzustellen, dass die maximal mögliche Arbeitszeit nicht

überschritten wird, wird die digitale Arbeitszeiterfassung verpflichtend für

alle Unternehmen. Kleinere und mittlere Betriebe können jedoch Übergangsfristen

in Anspruch nehmen, während derer die Implementierung stattfindet.



Weitere Regelungen betreffen die Arbeit im Homeoffice. Hier sieht die Koalition





