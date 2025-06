John Crane präsentiert eine vielseitige Koaxialdichtung der nächsten Generation, die auf Erfolg und Effizienz ausgelegt ist

Slough, England (ots/PRNewswire) -



- Die neue koaxiale Lagerölabdichtung Typ 93AX reduziert den Stickstoffverbrauch

um bis zu 80 %.

- Diese Entwicklung sichert die Dichtungsleistung selbst bei simultane

Ausfallszenarien ab

- Löst damit spezifische Herausforderungen unserer Kunden in der Energie- und

Prozessindustrie, einschließlich Öl- und Gasindustrie, Kraftwerksindustrie und

erneuerbarer Energie.



John Crane (https://www.johncrane.com/en) , ein globales Unternehmen der Smiths

Group plc und führend im Bereich Abdichtungen für Pumpen und Kompressoren,

stellt heute seine neue koaxiale Lagerölabdichtung vom Typ 93AX vor. Diese

Trockengasdichtung der nächsten Generation ermöglicht es Kunden, Emissionen zu

reduzieren , die Anlagenzuverlässigkeit zu steigern und ihre Betriebskosten zu

senken .





Die Lagerölabdichtung Typ 93AX baut auf John Cranes langjähriger Erfahrung imBereich industrieller Dichtungen auf und verfügt über eine robuste,ausfallsichere Konstruktion, die auch bei mehreren Ausfällen funktionsfähigbleibt. Die mechanische Dichtung wurde auf Grundlage von direktem Kundenfeedbackentwickelt und reduziert den Stickstoffverbrauch im Vergleich zu herkömmlichenRadialabdichtungen um bis zu 80 % - was erhebliche Vorteile in Bezug aufEffizienz und Nachhaltigkeit mit sich bringt.Aufbauend auf John Cranes umfassender Erfahrung in industriellen Dichtungen,bietet die Lagerölabdichtung Typ 93AX eine robuste, ausfallsichere Bauweise, dieauch bei simultanen Störungen einsatzbereit bleibt. Diese mechanische Dichtungwurde mit direktem Kundenfeedback entwickelt und senkt den Stickstoffverbrauchim Vergleich zu herkömmlichen Radialabdichtungen um bis zu 80 %. Das führt zuerheblichen Verbesserungen bei Effizienz und Nachhaltigkeit.Bewältigung echter Herausforderungen der BrancheUntersuchungen haben gezeigt (https://asmedigitalcollection.asme.org/GT/proceedings-abstract/GT2016/49873/V009T24A015/236482) , dass Verunreinigungen einenwesentlichen Beitrag zum Versagen von Trockengasdichtungen leisten und somiteine der Hauptursachen für außerplanmäßige Wartungsarbeiten und Anlagenausfällesind. Die Lagerölabdichtung Typ 93AX wurde entwickelt, um das Eindringen von Öl aus dem Kompressorlagerbereich zu verhindern, wodurch das Ausfallrisikominimiert und ein zuverlässigerer, kontinuierlicher Betrieb gewährleistet wird.Laut Deloitte verursachen ungeplante Ausfallzeiten der globalen Prozessindustriejährlich geschätzte Kosten in Höhe von 50 Mrd. USD (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-cons-predictive-maintenance.pdf) . Wobei 42 % (https://partners.wsj.com/emerson/unlocking-performance/