Chevron, Exxon, Occidental: Die Folgen der Iran-Eskalation

Die Lage im Nahen Osten bleibt auch nach dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung dynamisch und unübersichtlich. Eine Ungewissheit, die auch die Finanz- und Rohstoffmärkte nervös macht. Am vergangenen Freitag stiegen die Ölpreise des Benchmarks Brent Crude um 7 Prozent auf über 74 US-Dollar pro Barrel, nachdem Israel eine Welle von Luftangriffen auf Iran startete, was Teheran dazu veranlasste, hunderte von ballistischen Raketen auf Israel zu feuern.

Am Montag gaben die Preise jedoch wieder etwas nach, da es Anzeichen dafür gab, dass beide Seiten nicht gezielt die empfindlichsten Energieinfrastrukturen und -routen angriffen. Zudem kursieren Berichte, dass Iran auf eine Vermittlung für einen Waffenstillstand hinarbeitete. US-Präsident Donald Trump reise vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada ab, was Spekulationen um eine neue Entwicklung in dem Konflik befeuert.