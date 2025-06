Aktien Europa Verluste nach Erholung am Vortag - Unsicherheit belastet Nach den Gewinnen am Vortag haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag wieder nachgegeben. Der Markt leidet laut Experten unter der Unsicherheit. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, sank zur Mittagszeit um 1,3 Prozent auf 5.269,89 …