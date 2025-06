Neue Vice Presidents zur Stärkung von Innovation, Digitalisierung und internationalem Wachstum

Wien (ots) - AOP Health erweitert sein Führungsteam, um die ambitionierte

Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter voranzutreiben. Drei neue Vice

Presidents übernehmen Schlüsselrollen in strategisch wichtigen Bereichen: Zoltán

Magyarics verantwortet Forschung & Entwicklung, Bernhard Seiser leitet den

Bereich IT & Digital und Nicola Zancan steuert die Aktivitäten in der

EMEA-Region.



Mit diesen Ernennungen unterstreicht AOP Health sein Engagement, Patient*innen

mit ungedecktem medizinischem Bedarf integrierte Therapien zur Verfügung zu

stellen. Gleichzeitig rüstet sich das Unternehmen damit für das internationale

Wachstum, das auch den Eintritt in den US-Markt einschließt. Der Ausbau des

Führungsteams sorgt dafür, dass Pipeline, digitale Infrastruktur und regionale

Aktivitäten konsequent auf die langfristige Unternehmensstrategie abgestimmt

sind.





Nicola Zancan ist Vice President EMEANicola Zancan übernimmt die neu geschaffene Rolle des Vice President EMEA(Europa, Naher Osten und Afrika). Davor war er General Manager von AOP HealthItaly, wo er das Unternehmen in den Bereichen Intensivmedizin und selteneErkrankungen erfolgreich am Markt positionierte. In enger Abstimmung mitmedizinischen Expert*innen und Gesundheitsbehörden baute er eine anerkannteMarke auf. Als Area Director Europe South verantwortete er darüber hinaus dieMärkte Frankreich, Spanien, Portugal und Griechenland. Vor dem Hintergrundseiner internationalen Erfahrung unterstreicht Zancans Ernennung dasstrategische Ziel von AOP Health, auch das regionale Wachstum weitervoranzutreiben."Unsere internationale Expansion muss sich in echten Patientennutzen übersetzen.Mein Ziel ist es, das Geschäft so auszubauen, dass mehr Menschen Zugang zudringend benötigten Therapien erhalten", so Zancan.Bernhard Seiser übernimmt als Vice President IT & DigitalBernhard Seiser verantwortet die neue Position des Vice President IT & Digitalund sorgt in dieser Funktion dafür, dass die IT-Initiativen und digitalenKompetenzen von AOP Health konsequent auf die strategische Mission desUnternehmens ausgerichtet sind: den medizinischen Fortschritt in derIntensivmedizin und bei seltenen Erkrankungen voranzutreiben. Seiser verfolgtdabei das Ziel, eine moderne, zukunftsfähige IT- und Digitalorganisation zuetablieren - eine Struktur, die Innovation ermöglicht, Effizienz steigert undsich dynamisch mit dem Wachstum des Unternehmens weiterentwickelt."Digitale Fähigkeiten sind ein zentraler Wachstumstreiber. Wir entwickelnSysteme, die nicht nur mit dem Unternehmen mitwachsen können, sondern auch aktivdazu beitragen, Therapien der nächsten Generation bereitzustellen", so Seiser.