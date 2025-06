ZEW-Konjunkturerwartungen steigen deutlich

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni stärker aufgehellt als von Experten prognostiziert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 22,3 Punkte auf plus 47,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem weniger deutlichen Anstieg auf 35 Punkte gerechnet. Mittlerweile sehen Ökonomen ein mögliches Ende der dreijährigen Stagnation in Deutschland.

Der Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen ist der zweite in Folge. Im April war der ZEW wegen der Zollpolitik der US-Regierung noch stark unter Druck geraten und auf minus 14 Punkte gefallen.