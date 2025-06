Mehr als 2.700 Wallets halten über eine Million XRP!

In einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld sorgt die Kryptowährung XRP für ein überraschend starkes Signal. Trotz einer vergleichsweise moderaten Kursentwicklung seit Jahresbeginn (plus 7,5 Prozent) und eines Wochenverlusts von 3,8 Prozent (Stand: 13:00 Uhr MESZ) verzeichnet das von Ripple unterstützte Zahlungsnetzwerk einen historischen Meilenstein: Laut aktuellen Onchain-Daten des Blockchain-Analysehauses Santiment gibt es nun erstmals in der über 12-jährigen Geschichte von XRP mehr als 2.700 Wallets, die jeweils über 1 Million XRP halten.

Diese Entwicklung deutet auf ein wachsendes institutionelles Interesse und langfristiges Vertrauen hin – in einer Phase, in der andere Kryptowährungen mit kurzfristigen Kursvolatilitäten und makroökonomischen Unsicherheiten zu kämpfen haben.