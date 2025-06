Dax bleibt tief im Minus - FMC verlängert Sparkurs

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.400 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 1,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Symrise und Porsche, am Ende FMC, die Commerzbank und die Deutsche Telekom. Bei FMC dürften die deutlichen Abschläge vor allem an der Ankündigung liegen, dass der Dialysekonzern seinen Sparkurs verlängert. Bis Ende 2027 werden dauerhafte Einsparungen von 1,05 Milliarden Euro angestrebt - das sind 300 Millionen Euro mehr als bisher und ein zwei Jahre längerer Zeitraum.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Long 25,80€ 0,22 × 14,57 Zum Produkt Short 29,27€ 0,18 × 14,55 Zum Produkt