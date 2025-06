Wer studiert, soll länger arbeiten

STUTTGART (dpa-AFX) - Wer studiert hat, sollte aus Sicht von Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz nicht mit 67 ohne Abschläge in Rente gehen dürfen. Uni-Absolventen sollten je nach Abschluss erst mit 68 beziehungsweise 69 in Rente gehen, wie der Grünen-Politiker der "Welt" sagte.

Seine Begründung: Akademiker gingen erst später auf den Arbeitsmarkt und seien in den meisten Fällen körperlich weniger im Job belastet. Es bleibe kaum etwas anderes übrig, wenn man den Wohlstand des Landes inklusive seiner sozialen Sicherungssysteme erhalten wolle, so der Finanzminister, der selbst Kommunikationswissenschaften an der Uni Hohenheim studiert hat.