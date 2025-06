UBS: Diese Textil-Aktie könnte von den Trump-Zöllen profitieren & steil gehen

"Zölle sind für die meisten Modefirmen negativ", schreibt Analyst Jay Sole laut CNBC Pro in einer aktuellen Studie. "Eine Ausnahme bildet Gildan." Das Unternehmen könne durch seine Produktionsstruktur unterhalb der kritischen Zollschwelle bleiben, was es laut UBS für andere Hersteller als Produktionspartner attraktiv machen könnte.

Gildan Activewear produziert vertikal integriert: Die Garnherstellung erfolgt in sieben US-Spinnereien mit heimischer Baumwolle. Die Weiterverarbeitung – vom Stricken bis zum Nähen – findet in firmeneigenen Betrieben in Mittelamerika (Honduras, Nicaragua), der Karibik (Dominikanische Republik, Haiti), Mexiko und Bangladesch statt. Über Logistikzentren in den USA steuert Gildan die weltweite Auslieferung – ein klarer Vorteil bei steigenden Handelsbarrieren.

Die UBS belässt die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar, was rund 14 Prozent über dem Schlusskurs von Montag liegt. Im besten Fall sei sogar ein Anstieg von über 80 Prozent denkbar, so Sole weiter. Bisher hätten die Börsianer das mögliche Kurspotenzial durch Marktanteilsgewinne noch nicht vollständig erkannt.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 4 Prozent verloren, was auf die allgemeine Verunsicherung durch die globalen Handelsdiskussionen zurückzuführen ist. Doch bei einer tatsächlichen Umsetzung neuer US-Zölle könnte sich das Blatt schnell wenden.

Auch Citi erkennt in Gildans mittelamerikanischer Lieferkette einen strukturellen Vorteil. Der Analystenkonsens ist eindeutig: 12 von 13 Experten empfehlen derzeit den Kauf der Aktie.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gildan Activewear Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 41,40EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.