Barclays hebt Ziel für Nvidia auf 200 Dollar - 'Overweight'

Nvidia und Novo Nordisk kooperieren – Erste KI-Fabrik in Deutschland



Nvidia hat heute eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk bekannt gegeben. Und in Deutschland soll die erste KI-Fabrik entstehen!

Europa und Deutschland bekommen ein KI-Update: Auf der VivaTech-Konferenz in Paris sagte CEO Jensen Huang, dass Nvidia seine erste Cloud-Plattform für künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen in Deutschland aufbauen wird.

Die Technologie, die Künstliche Intelligenz mit Robotik verbindet, soll Automobilherstellern wie BMW und Mercedes-Benz künftig bei verschiedensten Prozessen helfen – von der Simulation neuer Fahrzeugdesigns bis hin zum Management komplexer Logistikketten.

Im Rahmen einer Reihe europaorientierter Ankündigungen stellte Nvidia-CEO Jensen Huang ambitionierte Expansionspläne vor: Der Ausbau von Technologiezentren in sieben Ländern, die Öffnung von Nvidias Computing-Marktplatz für europäische Unternehmen, gezielte Unterstützung mehrsprachiger KI-Modellentwicklung sowie die Förderung von KI-gestützter Wirkstoffforschung.



"In nur zwei Jahren werden wir die KI-Rechenkapazitäten in Europa verzehnfachen", kündigte Huang in seiner knapp zweistündigen Keynote an.



Europa habe inzwischen erkannt, wie entscheidend sogenannte AI Factories – also großflächige Infrastrukturzentren zur Entwicklung, zum Training und zum Einsatz von KI-Modellen – für die Zukunft der Industrie seien, so Huang weiter. Nvidia plane, insgesamt 20 solcher KI-Fabriken in Europa aufzubauen.



Die Partnerschaft steht im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen Novo Nordisk und DCAI zur Nutzung von "Gefion", Dänemarks KI-Supercomputer. Das teilte der KI-King am Mittwoch auf der VivaTech-Konferenz in Paris mit.



Ziel ist es, maßgeschneiderte KI-Modelle und -Agenten zu entwickeln, die Novo Nordisk sowohl in der frühen Forschung als auch in der klinischen Entwicklung einsetzen kann. Zudem sollen fortschrittliche Simulationen und physikbasierte KI-Technologien zur Anwendung kommen.

"Künstliche Intelligenz ist für jede Branche entscheidend – doch keine wird so stark von Beschleunigung profitieren wie die Arzneimittelentwicklung", sagt Rory Kelleher, Senior Director Business Development Life Sciences bei Nvidia.

Novo Nordisk setzt auf fortschrittliche KI zur Innovationsbeschleunigung

Gefion ist Novo Nordisks KI-Turbo: Mit Nvidia-Chips gerüstet, treibt der Supercomputer die Zukunft der Arzneimittelforschung und intelligenten KI-Agenten an.

Novo-Nordisk-Forschende konzentrieren sich dabei unter anderem auf KI-Modelle zur Vorhersage zellulärer Reaktionen auf Wirkstoffkandidaten sowie auf die Modellierung molekularer Strukturen mit arzneimittelähnlichen Eigenschaften. Darüber hinaus ist geplant, mithilfe von KI aus der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur von Novo Nordisk biomedizinische Sprachmodelle (LLMs) zu entwickeln, um Zusammenhänge zwischen Genen, Proteinen und Krankheiten aufzudecken.



Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion