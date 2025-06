Explosive Mischung

Die letzten markanten Verlaufshochs markierte Autodesk bei 344,39 US-Dollar in 2021 und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Diese reichte bis auf die Horizontalunterstützung aus 2019 um 178,00 US-Dollar talwärts. Dort verweilte die Aktie über einige Jahre hinweg, bis es endlich gegen Anfang 2024 wieder aufwärtsging. In der Folge konnte Autodesk bei 326,62 US-Dollar im abgelaufenen Jahr wieder eine Bestmarke markieren. An die Vorgängerhochs schaffte es Autodesk aber nicht und musste in eine zwischengeschaltete Konsolidierung einschwenken. Genau diese versucht die Aktie nun durch einen Sprung über den Abwärtstrend zu beenden und bietet ein hervorragendes Ausbauszenario.

Bullischer Druckaufbau