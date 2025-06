T-Mobile US - Aktie verliert deutlich - 17.06.2025

Mit einer Performance von -4,49 % musste die T-Mobile US Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die T-Mobile US Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um -6,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei T-Mobile US auf -9,33 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

T-Mobile US Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,84 % 1 Monat -10,50 % 3 Monate -16,73 % 1 Jahr +18,37 %

Informationen zur T-Mobile US Aktie

Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,51 Mrd.EUR wert.

T-Mobile US Aktie jetzt kaufen?

Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.