Drohende Solar-Förderkürzungen in den USA belasten die Branche

rabajatis schrieb 26.05.25, 08:55

Tichy verlinkt man nicht! Der Typ und die Leute drum zu sind Helfershelfer der Apokalypse für Deutschland und reden ALLES in Deutschland schlecht.



Der Kapitalmarkt wird die Antwort auf die irre Politik von Trump geben. Der Euro bei 1,1415 USD. Und das könnte sich beim historischen Vertrauensverlust in den USD noch dramatisch nach oben bewegen. Trump droht wie kein anderer US Präsident zu scheitern und den Staatsbankrott herbeizuführen. "Raus aus Amerika" ist das Motto am Kapitalmarkt.