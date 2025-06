Meta Platforms (A) Aktie fällt auf 603,70€ - 17.06.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,98 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -0,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,27 % gewonnen.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,74 % 1 Monat +7,02 % 3 Monate +7,98 % 1 Jahr +28,27 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil. wert.

Die Meta Platforms-Aktie stieg zum Wochenauftakt um fast +3% und beendete den ersten Tag der Handelswoche fast auf einem neuen Allzeithoch. Was sorgt für gute Stimmung bei Anlegern und ist die Social Media-Holding auf so hohem Kursniveau immer noch einen Kauf wert? WhatsApp führt Werbung ein Vor elf Jahren übernahm Facebook den Chat-Service WhatsApp für […] The post Meta Platforms-Aktie: Der nächste Umsatztreiber first appeared on sharedeals.de.

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.