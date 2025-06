SmartLabs und IWG kündigen eine 10-jährige Partnerschaft zur Bereitstellung einer vollständig verwalteten Laborinfrastruktur weltweit an

Diese einzigartige Zusammenarbeit wurde auf der BIO International Convention 2025 in Boston vorgestellt und wird die leistungsstarken Laborlösungen von SmartLabs in das globale Portfolio flexibler Arbeitsplatzmarken von IWG integrieren. Damit wird es für Innovatoren, Institutionen und Investoren im Bereich Life Sciences erheblich einfacher, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in neuen und unterversorgten Märkten weltweit aufzubauen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird SmartLabs sein umfassendes Lab-as-a-Service-Modell – einschließlich Standortauswahl, Labordesign, Bauleitung, täglicher Betrieb und fortlaufender wissenschaftlicher Unterstützung für Endnutzer – in verschiedenen Regionen anbieten. Diese Fähigkeiten sind auf die Bedürfnisse jedes lokalen wissenschaftlichen Ökosystems zugeschnitten und auf die strategischen Prioritäten der Partner von SmartLabs und IWG abgestimmt. Sie ermöglichen es Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften und neue Technologien, Zugang zu erstklassigen, flexiblen F&E-Umgebungen zu erhalten und ihre Forschung nahtlos über den gesamten Innovationszyklus hinweg zu skalieren.

„Viele Regionen auf der ganzen Welt sind reich an wissenschaftlichem Talent und Ehrgeiz, aber es fehlt ihnen an einer fortschrittlichen Laborinfrastruktur und an unterstützenden Dienstleistungen, um die Forschung voranzutreiben", sagte Brian Taylor, Geschäftsführer von SmartLabs. „Durch die Kombination unserer wissenschaftlichen und operativen Expertise mit der internationalen Reichweite von IWG können wir nun vollständig verwaltete, leistungsstarke F&E-Umgebungen direkt in unterversorgte Märkte in Europa, Asien und darüber hinaus liefern. Ob es sich um Biotech-Unternehmen in der Frühphase, globale Pharmaunternehmen oder andere Life-Science- und Technologieunternehmen handelt – wir helfen ihnen dabei, ihre Zeit und Ressourcen auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Wissenschaft schneller voranzubringen."