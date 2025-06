Mit diesen 7 Erfolgsfaktoren erhöhen Sie Ihre Chancen, nachhaltig Vermögen aufzubauen (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Früh übt sich - wer früh mit dem Investieren beginnt, profitiert langfristig

vom Zinseszinseffekt.

- Es führt kein Weg daran vorbei - mit langfristigen Kapitalmarktinvestments

lässt sich erfahrungsgemäß das Vermögen mehren.

- Die Mischung macht's - eine gute Streuung senkt das Risiko.



Die Welt ist in Bewegung - und das gilt auch für unser Geld. Während klassische

Sparformen wie das Tagesgeld oder das Sparbuch kaum noch Erträge abwerfen,

steigen Lebenshaltungskosten und der Altersvorsorgebedarf stetig. Viele Menschen

fragen sich deshalb: Wie kann ich mein Erspartes sinnvoll einsetzen, um für

morgen vorzusorgen, ohne heute auf Sicherheit verzichten zu müssen? Und wie baue

ich Vermögen auf? Die Antwort liegt im klugen Investieren. Und keine Sorge:

Dafür muss niemand ein Börsenprofi sein. Wer einige grundlegende Prinzipien

berücksichtigt, kann mit überschaubarem Risiko langfristig Vermögen aufbauen.





Früh starten, Zinseszins nutzenDer erste und vielleicht wichtigste Grundsatz lautet: Früher an Später denken.Denn wer früh mit dem Investieren beginnt, hat einen entscheidenden Vorteil -den Zinseszinseffekt. Dieser bewirkt, dass nicht nur das eingesetzte Kapital,sondern auch die daraus erzielten Erträge mit der Zeit wieder Rendite bringen.Je länger man also investiert, desto stärker wirkt dieser Effekt. Schon überkleine regelmäßige Beiträge kann so Vermögen aufgebaut werden.Langfristig denken statt kurzfristig spekulierenEin häufiger Fehler vieler Anleger: der Versuch, durch kurzfristigeSpekulationen hohe Gewinne zu erzielen. Dabei gilt: Spekulieren Sie nicht -investieren Sie langfristig. Die Märkte schwanken, das ist ganz normal. Dochhistorisch betrachtet zeigen sich auf lange Sicht oft stabile Aufwärtstrends.Wer einen langen Atem hat und nicht bei jedem Kursrückgang nervös wird, ist klarim Vorteil.Rendite braucht Risiko - und den KapitalmarktGanz ohne Schwankungen funktioniert renditestarke Anlage nicht. Deshalb ist eswichtig zu verstehen: Ohne Kapitalmarkt geht es nicht. Wer sein Geld vermehrenmöchte, kommt an Aktien, Fonds oder anderen wertpapierbasierten Anlagen nichtvorbei. Dabei gehen Rendite und Risiko immer Hand in Hand. Entscheidend ist, dasRisiko zu kennen, zu bewerten und passend zur eigenen persönlichenLebenssituation zu steuern.Risikostreuung ist das A und ODer berühmte Satz "Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb" bringt es auf denPunkt. Eine gute Streuung der Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Branchen