FMC unter Druck - Mittelfristiges Umsatzziel wird vermisst

(Neu: Aktueller Kurs, UBS -Kommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kapitalmarkttag des Dialysekonzerns FMC hat die Anleger am Dienstag enttäuscht. Analysten monierten das Fehlen mittelfristiger Umsatzziele. Zudem könnte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm die Erwartungen einiger Investoren verfehlt haben. Mit einem Abschlag von 4,2 Prozent auf 47,40 Euro sackte der Kurs der Fresenius -Beteiligung erstmals seit Ende April unter die 50-Tage-Linie, die ein beliebter mittelfristiger Trendindikator ist.

FMC peilt bis 2030 eine - nach Unternehmensangaben branchenführende - Marge in mittleren Zehner-Prozentbereich an. Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies rückte dies in einem ersten Kommentar ins Verhältnis und sprach von einer Markterwartung von rund 12 Prozent. Was seiner Einschätzung nach aber vermisst wurde, ist ein mittelfristiges Umsatzziel. Dies dürfte während der Analystenveranstaltung hinterfragt werden.