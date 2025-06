ZenaDrone von ZenaTech bringt Indoor-Drohne IQ Nano für US-Verteidigungsanwendungen auf den Markt und initiiert Green- und Blue UAS-Zertifizierungen

(Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Markteinführung der ZenaDrone IQ Nano bekannt, einer kompakten autonomen Indoor-Drohne für Behörden des US-Verteidigungsministeriums (DoD) und staatliche Stellen, die für innovative Anwendungen wie Bestandsmanagement, Gebäudesicherheit sowie Such- und Rettungsaktionen eingesetzt werden soll. Nach den jüngsten politischen Richtlinien des US-Dekrets , die die Einführung sicherer, in den USA hergestellter Drohnen durch das Verteidigungsministerium beschleunigen und die Beschaffung optimieren sollen, plant das Unternehmen, die Green UAS-(Unmanned Aerial System)-Zertifizierung zu beantragen, gefolgt von der Blue UAS-Zertifizierung, die erforderlich ist, um offiziell als sicherer und einsatzbereiter Drohnenlieferant für Kunden des US-Militärs anerkannt zu werden.

„Neue politische Richtlinien haben regulatorische Hürden beseitigt und die Beschaffung so angepasst, dass US-Hersteller von Verteidigungsdrohnen einen enormen Aufschwung erleben“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Da sich Verteidigungsbehörden in einer immer komplexeren Sicherheits- und Logistiklandschaft bewegen, sind autonome KI-Technologien wie die Indoor-Drohne IQ Nano von grundlegender Bedeutung, um einen taktischen Vorsprung aufrechtzuerhalten. Durch die Automatisierung und Optimierung von Aufgaben wie Bestandsmanagement, Sicherheit, Aufklärung sowie Such- und Rettungsaktionen wird Personal frei, um sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren, was schließlich den Erfolg von Missionen verbessert und Leben schützt.“

Die Drohne IQ Nano wurde für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS-Empfang sowie in beengten oder risikoreichen Umgebungen konzipiert, in denen herkömmliche Systeme und Personal vor betrieblichen Herausforderungen stehen. Sie automatisiert das Bestandsmanagement durch präzises Scannen von Barcodes in Waffenlagern und Lagerhäusern, wodurch manuelle Arbeit und menschliche Fehler reduziert und die Sicherheit verbessert werden. Sie ist mit HD- und Wärmebildkameras sowie einer KI-gestützten Anomalieerkennung ausgestattet und ermöglicht eine sichere Überwachung von Kommandozentralen, Munitionsdepots und Sperrzonen in Innenräumen. Ihre stabilen Schwebeflugfähigkeiten, ihre Hindernisvermeidung und ihr robustes Design aus Carbonfaser gewährleisten einen sicheren Betrieb in beengten Räumen.

Die autonomen Flug- und Nachtsichtfähigkeiten der Drohne unterstützen Such- und Rettungsaktionen, indem sie durch dunkle, eingestürzte oder unzugängliche Gebiete navigieren, um Personen zu lokalisieren, Vorräte zu liefern und nach Gefahren Ausschau zu halten. Die IQ Nano ist kompakt und schnell einsetzbar und verbessert die Wendigkeit in der Verteidigungsinfrastruktur und Logistik.

Abgesehen von diesen Fähigkeiten kann die IQ Nano die Kartierung von Anlagen und die Erstellung digitaler Zwillinge (virtuelles 3D-Modell einer Anlage) unterstützen, um die Missionsplanung, Wartung und Infrastrukturanalyse zu vereinfachen. Darüber hinaus kann sie auch zu Kampftrainings und Simulationsübungen beitragen, indem sie Aufklärungsszenarien nachstellt und Leistungsdaten in kontrollierten Umgebungen erfasst.

Die IQ Nano ist so konzipiert, dass sie nicht nur als einzelne Einheit, sondern als Teil einer Drohnenflotte oder eines Drohnenschwarms eingesetzt werden kann. In militärischen Innenräumen können diese koordinierten Flotten gleichzeitig weitläufige oder komplexe Einrichtungen abdecken und so schnellere Bestandsaufnahmen, eine umfassende Überwachung sowie ein verbessertes Situationsbewusstsein ermöglichen.

Das Unternehmen plant, das Verfahren der Green UAS-Zertifizierung für die IQ Nano zu initiieren, die als Weg zur Blue UAS-Zertifizierungsliste gilt. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Green UAS eine kommerzielle Zertifizierung für sichere Drohnen ist, die vom Drohnenindustrieverband AUVSI geleitet wird. Blue UAS ist eine militärische Zulassung, die vom Verteidigungsministerium verwaltet wird und zusätzliche Sicherheits- und Leistungsbewertungen sowie strenge Anforderungen an das Herkunftsland umfasst, die keine chinesischen Lieferanten zulassen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung Logistik und Landvermessung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing und andere Software- und Hardware-Innovationen integrieren können. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen im gewerblichen Sektor verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessungen und Inspektionen im gewerblichen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und - möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „anstreben“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

