1 Top-Investor, der mit 10.994 % seit 1984 den S&P 500 outperformt

Wenn nein, ist dies wenig verwunderlich, denn Glenn Greenberg lebt sehr zurückgezogen, meidet die Öffentlichkeit und lässt stattdessen seine Ergebnisse für sich sprechen. 1947 in New York als Sohn des Baseballspielers Hank Greenberg geboren, schlug er erst später im Leben nach einem Englischstudium an der Yale- und New-York-University den Weg als Value-Investor ein.

Glenn Greenbergs Aufstieg

1973 begann er bei J. P. Morgan, bevor er 1984 zusammen mit John Shapiro Chieftain Capital Management gründete. Bis 2009 erzielte er dort eine Durchschnittsrendite von jährlich 18 Prozent und schlug damit den S&P-500-Index annualisiert um sechs Prozentpunkte.

Seit 2009 investiert Glenn Greenberg über Brave Warrior Advisors, verbucht seitdem eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 16 Prozent und managt mittlerweile 4,37 Milliarden US-Dollar (17.06.2025).

Doch was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Erfahrungen prägen die Strategie

Glenn Greenberg hat aus vielen Anlegerfehlern gelernt.

So hat er festgestellt, dass sie sehr oft bei kleinen Rückschlägen verkaufen und wieder einsteigen, wenn die Kurse gestiegen sind. In Summe konnten sie so selbst mit Peter Lynchs Magellan-Aktienfonds, der zwischen 1977 und 1990 etwa 2.714 Prozent zugelegt hat, keine Rendite erzielen. Grund war einerseits die Kurzfristorientierung und andererseits der Versuch, Entwicklungen zu timen.

Krisen und Rücksetzer nutzt Glenn Greenberg deshalb regelmäßig zum Einstieg in gut aufgestellte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, starker Bilanz und kontinuierlichen Cashflows, die er anschließend langfristig hält.

Ein zentrales Element ist dabei die Aktienbewertung. Alle Wertpapiere müssen beim Einstieg möglichst weit unter ihrem mittels Discounted-Cashflow-Methodik berechneten inneren Wert notieren.

Glenn Greenberg hat aber auch aus dem 1987er Crash gelernt, bei dem der Markt innerhalb eines Tages 23 Prozent einbrach. Er nutzte ihn abermals zum Kauf, während einige seiner Anleger ausstiegen. Seitdem achtet er noch mehr auf die Qualität seiner Investitionen und meidet Hebelinstrumente.

Ein weiteres Performanceelement ist sein relativ konzentriertes Portfolio, bei dem der größte Teil der Gelder auf zehn bis zwölf Positionen entfällt. So liegt der Schwerpunkt auf jenen Werten, die alle Kaufkriterien erfüllen und aufgrund der sorgfältigen Auswahl besonders sicher erscheinen.

Trotzdem musste auch Glenn Greenberg während seiner Laufbahn viele Rückschläge durchstehen, die Teil der Börse sind. Der Lohn einer hohen Überrendite und eine Kapitalvermehrung um den Faktor 111 entschädigten jedoch am Ende alle Anstrengungen.

Was ihn bei Anlegern besonders beliebt macht, ist seine hohe Glaubwürdigkeit. So ist Glenn Greenberg selbst mit seinem gesamten eigenen Kapital in dem von ihm gemanagten Fonds gebunden und teilt mit ihnen Rückschläge, aber auch große Erfolge.

Das aktuelle Portfolio

Seine größte Position ist derzeit die amerikanische Krankenversicherungsgesellschaft Elevance Health, die einerseits sehr profitabel wächst und anderseits günstig bewertet ist. Sie nimmt 15,7 Prozent des Portfolios ein.

Quelle: macrotrends.net

An zweiter Stelle folgt TD Synnex, die 2021 aus der Fusion von Synnex und Tech Data als weltgrößter IT-Händler hervorging. Mit mehr als 150.000 Endkunden und etwa 2.500 Technologiepartnern profitiert das Unternehmen in über 100 Ländern von Trends wie Cloud, Cybersecurity, Big Data, künstlicher Intelligenz, Internet of Things und Mobility. Auch dieses Unternehmen wächst stetig, während die Aktie nicht hoch bewertet ist.

Quelle: macrotrends.net

Die drittgrößte Position im Milliardenfonds bildet OneMain Holdings. Auch wenn das Geschäft des Konsumkredit- und Versicherungsanbieters konjunkturanfällig ist, zeigt es eine hohe Profitabilität. Die Aktie notiert außerdem zu einer Dividendenrendite von 7,9 Prozent (17.06.2025).

Quelle: macrotrends.net

Weitere wichtige Holdings sind SLM, Discover Financial Services, Lennar, Promerica, MPLX, Ryanair und Fidelity National Financial.

Zu Glenn Greenbergs jüngsten stärkeren Käufen zählen hingegen SLM, Millrose Properties und Builders Firstsource.

Fazit

Glenn Greenberg macht wenig auf sich aufmerksam, ist dafür aber über Jahrzehnte umso erfolgreicher. Mit seinen einfachen Investmentprinzipien musste er mit seinen Anlegern zwar viele Krisen durchstehen, freut sich heute aber über eine annähernd 111fache Kapitalvermehrung und eine starke Überrendite gegenüber dem breiten Markt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

