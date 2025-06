Größter Pain Trade: Diese Wette könnte im Sommer richtig wehtun

Der US-Dollar hat bei institutionellen Investoren massiv an Rückhalt verloren. In der aktuellen Umfrage der Bank of America unter 190 globalen Fondsmanagern mit einem verwalteten Vermögen von 523 Milliarden US-Dollar zeigt sich eine historische Wende: So viele Anleger wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr stufen den Greenback als überbewertet ein. Netto 31 Prozent der Befragten gaben an, den US-Dollar unterzugewichten – ein neuer Negativrekord.

Während das Vertrauen in die US-Währung schwindet, boomt Gold. Zum dritten Mal in Folge wurde der "Long Gold"-Trade als überfüllteste Marktposition genannt. Die Nachfrage nach dem Edelmetall als sicherem Hafen überstrahlt derzeit sogar den Tech-Rausch um die "Magnificent Seven".