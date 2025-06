Vorwerk startet mit Thermomix® TM7 Launch erfolgreich ins Jahr 2025 und stellt mit Strategie 2030 Weichen für die Zukunft / Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 als Grundlage (FOTO)

Wuppertal (ots) - Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds hat die

Vorwerk Gruppe das Geschäftsjahr 2024 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis

abgeschlossen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 3,2 Milliarden Euro und lag

damit stabil auf dem hohen Vorjahresniveau- ein klarer Beleg für die Resilienz

und Zukunftsfähigkeit des Vorwerk Direktvertriebsmodells, selbst in Zeiten

globaler Konsumzurückhaltung.



Thermomix® stabil auf Rekordniveau - Cookidoo® wächst weiter -Kobold:

Herausforderungen im Recruiting - positive Impulse zum Jahresende





Der Geschäftsbereich Thermomix®/Bimby® erzielte mit dem Thermomix® TM6 imGeschäftsjahr 2024 einen stabilen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro und konntedamit das außergewöhnliche Rekordniveau des Vorjahres behaupten - trotzanhaltender Spekulationen rund um eine mögliche Thermomix® Nachfolgegeneration.Grundlage für den Erfolg ist ein anhaltendes Beraterwachstum auf zuletzt über100.000 weltweit zum Ende des Jahres 2024.Auch die digitale Rezeptplattform Cookidoo® als Teil des Thermomix® Ökosystemssetzte ihr dynamisches Wachstum fort: Bis Dezember 2024 stieg die Zahl derAbonnentinnen und Abonnenten auf 5,5 Millionen - ein Zuwachs von 800.000Nutzerinnen und Nutzern gegenüber dem Vorjahr. Stand heute sind es bereits über6 Millionen.Der Bereich Kobold/Folletto blieb mit einem Umsatz von 777 Mio. Euro hinter denErwartungen zurück. Dies verdeutlicht einmal mehr die zentrale Bedeutung eineskontinuierlichen Ausbaus der Berater-Community für die Geschäftsentwicklung.Erst im letzten Quartal konnte das zunächst verhaltene Beraterwachstum beiKobold durch gezielte Recruiting-Maßnahmen spürbarer verbessert werden.Starkes Community-Wachstum und globale ExpansionInsgesamt hat sich die Zahl der Beraterinnen und Berater seit Einführung derStrategie 2025 im Jahr 2019 in den Bereichen Thermomix® und Kobold nahezuverdoppelt - auf weltweit rund 115.000 Beraterinnen und Berater zum Ende desJahres 2024.Im Zuge der internationalen Expansion hat Vorwerk 2024 gezielt neue Märkteerschlossen. Mit der Gründung eigener Ländergesellschaften in derBenelux-Region, in Australien und Neuseeland sowie Presseinformation Seite 2 |3in Malaysia und Singapur baut das Unternehmen seine globale Präsenz weiter aus- im Einklang mitder strategischen Zielsetzung, Wachstumspotenziale weltweitnoch stärker zu nutzen.akf bank mit RekordergebnisEin außergewöhnlich erfolgreiches Ergebnis erzielte die akf bank: Mit einemUmsatz von643 Millionen Euro verzeichnete sie ein Plus von 12,9 Prozent