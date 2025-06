Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland beklagt steigende Kosten durch schlechte Konnektivität (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- 82 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen in 5G die entscheidende Basis

zur Nutzung innovativer Technologien wie KI

- 87 Prozent geben an, dass sichere, leistungsfähigere Konnektivität helfen

würde, Deutschland als führende Industrienation und Technologie-Leader zu

positionieren

- Kosten (43 Prozent), technische Komplexität (39 Prozent) und ein Mangel an

Fachkräften (36 Prozent) sind jedoch die drei häufigst genannten Hindernisse

für die Umsetzung in Deutschland



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat die Ergebnisse seines jährlichen Reports "State of

Enterprise Connectivity in Europe" veröffentlicht. Die Studie von Censuswide

analysiert, wie sich das Konnektivitätsumfeld im vergangenen Jahr verändert hat

und befragte 2 500 Technologieentscheider:innen von Unternehmen aus Deutschland,

Frankreich, Italien, den Niederlanden und dem UK dazu, wie sie heute auf mobile

Netztechnologien blicken. Ein zentrales Ergebnis: 88 Prozent aller Befragten

sind überzeugt, dass veraltete Konnektivität den Nutzen moderner Technologien

wie künstlicher Intelligenz erheblich einschränkt - und den Bedarf nach neuen

Netzinfrastrukturen unterstreicht.





