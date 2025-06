Impulse und Innovationen für die Mobilität von morgen

Freiburg (ots) - JobRad® präsentiert sich vom 25. bis 29. Juni 2025 auf der

Eurobike in Frankfurt am Main. Der Fokus liegt auf aktuellen Innovationen in den

Bereichen Service und Digitalisierung. Darüber hinaus beteiligt sich JobRad® an

vier hochkarätig besetzten Panels, die zentrale Themen wie Mobilität,

Nachhaltigkeit und Kooperation innerhalb der Fahrradbranche adressieren.



Vom 25. bis 29. Juni öffnet die Eurobike, Deutschlands führende Messe für

Fahrräder und nachhaltige Mobilität, ihre Türen in Frankfurt am Main. JobRad®,

Marktführerin im Dienstradleasing, wird mit einem Messestand (Standnummer B08,

Halle 12.1) und durch spannende Beiträge auf hochkarätig besetzten Panels

vertreten sein. Fachhändler:innen und Branchenexpert:innen sind herzlich

eingeladen, sich auszutauschen und zu vernetzen.





Innovation und Dialog im FokusJobRad® nutzt die Business Days der Eurobike, um die neuesten Entwicklungen inden Bereichen Service, Digitalisierung und partnerschaftliches Wachstumvorzustellen. Am Messestand stehen erfahrene Partnermanager:innen bereit, um inpersönlichen Gesprächen fachliche Einblicke zu geben und den Dialog mitBranchenkolleg:innen zu fördern.JobRad® auf der Bühne: vielfältige Panels mit inspirierenden BeiträgenEin Highlight ist die Teilnahme von JobRad®-Vertreter:innen an vier, teilweiseinternational besetzten, Panels, die zentrale Themen wie die Mobilitätswende,Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit in der Fahrradbranche adressieren:- Das Fahrrad in der Mobilitätswende der EU : Ulrich Prediger , Gründer vonJobRad® und Vorstandsvorsitzender von Zukunft Fahrrad, diskutiert am 25. Junium 11:20 Uhr auf dem Panel "Cycling as a Recognised Mobility Industry: The EUPolicy Shift and Growth Perspectives". Im Fokus stehen die Rolle des Fahrradsin der europäischen Mobilitätswende und seine Wachstumsperspektiven. WeiterePanelteilnehmer:innen sind u. a. Jenn Dice von PeopleforBikes und TonyGrimaldi von Cycling Industries Europe.- Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Branche : Florian Baur , ChiefExecutive Officer (CEO) der JobRad GmbH, erörtert am 25. Juni um 14:30 Uhr aufdem Panel "Beyond the Hype: Is Sustainability Still a Smart Move?" die Balancezwischen nachhaltigen Zielen und wirtschaftlichen Realitäten. Mit ihmdebattieren u. a. Dr. Sandra Wolf (Riese & Müller GmbH) und Will Butler-Adams(Brompton Bicycle Limited).- Neue Perspektiven für die Kooperation von Leasinganbietern und Fachhandel : Am26. Juni um 16:15 Uhr beleuchtet Andreas Hennemann , Senior Vice PresidentPartnermanagement der JobRad GmbH, auf dem Panel "Shaping the FutureCollaboration of Company Bike Leasing Providers and Retailers" gemeinsam mit