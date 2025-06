FMC will Profitabilität steigern - Aktienrückkäufe - Kurs unter Druck

LONDON (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) will nach einem bisher erfolgreichen Umbau bis Ende des Jahrzehnts seine Profitabilität deutlich steigern. Dabei setzt Konzernchefin Helen Giza nicht nur auf weitere Einsparungen, sondern auch auf Investitionen. So soll unter anderem das Kerngeschäft durch die Einführung eines modernen Dialysegeräts gestärkt werden. Auch Künstliche Intelligenz (KI) und eine effizientere Forschung sind Teil der neuen Strategie, die die Managerin am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag in London vorstellte. Dort kündigte sie zudem einen Aktienrückkauf von einer Milliarde Euro an. An der Börse sorgte dies jedoch nicht für Auftrieb, die Aktie stand zuletzt mit mehr als vier Prozent Minus am Dax-Ende .

Die neue Strategie habe zum Ziel, "sowohl branchenführende Behandlungsergebnisse als auch Margen mit einem über dem Markt liegenden Wachstum zu erzielen", sagte Giza laut Mitteilung. So will FMC bis 2030 eine operative Marge im mittleren Zehnerprozentbereich erreichen. 2024 hatte diese bei gut 9 Prozent gelegen. Dafür verlängert der Dialysespezialist sein Sparprogramm um weitere zwei Jahre. Bis 2027 sollen insgesamt 1,05 Milliarden Euro dauerhaft eingespart werden, das seien 300 Millionen mehr als bisher bis Ende 2025 geplant. Ob es dadurch auch zu einem weiteren Arbeitsplatzabbau kommt, bleibt offen. Die Folgen für die Belegschaft würden derzeit bewertet, hieß es auf Anfrage.