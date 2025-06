Verluste - Unklarheit im Nahost-Krieg beunruhigt

vostock schrieb 15.06.25, 00:00

Torm wurde hier im Forum schon öfters mal angesprochen, also wollte ich auch mal schauen, ob das vielleicht etwas für mich wäre – gerade jetzt im Hinblick auf die politische Weltlage.



TORM wurde 1889 gegründet und bereits 1905 an der Börse Copenhagen gelisted. Heute hat TORM 91 Tanker in den Klassen (LR2, LR1 und MR).



Markteintrittsbarrieren

Das Tanker Geschäft hat keine Markteintrittsbarrieren. Es geht nur um den Preis



Geschäftsausblick

Bild: 11695_20250614235447_01



Source: Investor Presentation 2025-Q1





Die Grafik zeigt die Charterraten der letzten 10 Jahre und man kann darin eine sehr starke Korrelation zur Gewinnentwicklung von TORM sehen. Sehr deutlich – und TORM weist auch explizit darauf hin – profitiert TORM von den Sanktionen gegen Russland. Diese Sanktionen werden irgendwann enden und dann geht es hier wieder abwärts.





Die Charterraten werden beeinflusst von geopolitischen Faktoren

- Die Sanktionen gegen Russland erhöhen die Charterraten

- Die Störungen im Roten Meer erhöhren die Charterraten

- Öl und Öl-Produkte sind von den US-Zöllen ausgenommen. Dennoch führen die Zölle zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstum und damit zu einer Verringerung des Ölverbrauchs.

- Sanktionen gegen Iran und Venezuela erhöhen die Charterraten

- OPEC+ production. Wenn die Födermengen erhöht werden, hat das einen positiven Einfluss.





Im Annual Report 2024 skizziert TORM die Erwartungen



Ende 2024 lagen die Diesel Importe in Europa 30% unter dem Vorjahr. Auch die Dieselvorräte liegen unter dem langjährigen Mittel und durch die Schließung von Raffinerien in Grangemouth, Wesseling und Gelsenkirchen hat sich die Abhängigkeit von Importen verstärkt.



- Base Case: Wenn sich die Situation im Roten Meer stabilisiert könnten die Volumina auf den mittleren Wert von 2024 zurückkehren

- Upside Case: Zusätzliche 100k b/d vom mittlere Osten nach Europa, um den Verlust der geschlossenen Raffinerien auszugleichen.

- Downside Case: Die Volumina bleiben auf dem gegenwärtigen (Ende 2024) Niveau bei kürzeren Distanzen.

TORM bewertet das Downside Szenario als unwahrscheinlich.







Im Moment hat sich dann eine neue Situation ergeben – der Krieg zwischen Israel und Iran. Da Iran an der Straße von Hormuz gelegen ist – einem der Hauptschiffahrtswege durch den ca 20% des globalen Öls läuft – werden sich die Risikoprämien erhöhen.



Eine andere Möglichkeit, das Risiko zu begrenzen, besteht darin, Umwege zu fahren. Auch das erhöht die Frachtkosten.



Durch den Krieg ist also mit einem Anstieg der Frachtkosten zu rechnen.







Free CashFlow



Bild: 11695_20250614235532_02

Der FCF war in der Vergangenheit auch schon häufiger negativ. Die Frage ist, was passiert wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden?





Eigenkapital Rendite



Bild: 11695_20250614235619_03



Performance

Bild: 11695_20250614235655_04

Der Kurs ist seit 2024 deutlich zurückgekommen – allerdings wenn die Russlandsanktionen gestrichen werden, können Gewinne und Kurse weiter sinken.





Financial Health

Bild: 11695_20250614235733_05



Ein Gearing im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich zeigt eine hohe Schuldenlast. Angesichts der starken Zyklen bei der Gewinnentwicklung ist das kein gutes Zeichen.



Summary

Produkttanker sind kein besonders innovatives Geschäft – es gibt keine Burggraben und es zählt nur der Preis. Zudem werden die Frachtraten zu einem sehr hohen Maß von politichen Ereignissen und Entscheidungen beeinflusst. Eigentlich kein gutes Zeichen, da man praktisch nicht planen kann.



Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen in Versuchung, hier einen Gewinn mitzunehmen. Wie seht Ihr das?