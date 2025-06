Trump widerspricht Geheimdiensten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich von einer früheren Aussage seiner Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard zum iranischen Atomprogramm distanziert. "Es ist mir egal, was sie gesagt hat", sagte der Republikaner auf Nachfrage einer Journalistin. Er selbst denke, der Iran sei "sehr nah dran" gewesen, eine Atombombe zu haben.

Gabbard hatte Ende März im Geheimdienstausschuss des US-Senats erklärt, nach Einschätzung der US-Geheimdienste baue der Iran derzeit keine Atombombe. Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei habe dem seit 2003 ausgesetzten Programm bislang keine neue Genehmigung erteilt, sagte sie. Gleichzeitig warnte sie vor einer Aufweichung des öffentlichen Tabus in Iran rund um das Thema Atomwaffen, was Befürworter in Teherans Führung ermutigen könne.

Das Weiße Haus bekräftigte im Anschluss an Trumps Äußerung, der Präsident habe immer wieder klargemacht, dass der Iran unter keinen Umständen in den Besitz einer Atombombe gelangen dürfe./gei/DP/mis