Thiogenesis gibt zweites Prüfzentrum bekannt, beginnt mit der Rekrutierung für die klinische Phase-2-Studie MELAS und veröffentlicht Update

Vergangene Woche erfolgte die Verabreichung des Wirkstoffs an den ersten Patienten im Universitätsklinikum Angers („CHU Angers“) und damit ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Phase-2-Studie MELAS des Unternehmens. Im Rahmen dieser Studie soll die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik/Pharmakodynamik und Wirksamkeit von oral verabreichtem TTI-0102 über einen Behandlungszeitraum von sechs Monaten untersucht werden.

An der klinischen Studie nehmen 12 MELAS-Patienten aus führenden Einrichtungen in den Niederlanden und Frankreich teil, von denen 8 Patienten TTI-0102 und 4 Patienten ein Placebo erhalten. Nachdem die Patientenrekrutierung am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden sehr gut verlaufen ist, hat das Unternehmen mittlerweile den Schwellenwert an Patienten überschritten, der für eine dreimonatige Zwischenanalyse erforderlich ist; diese ist nun für September 2025 geplant.

„Wir freuen uns sehr über die Aktivierung unseres zweiten Prüfzentrums und die starke Dynamik, die wir in unserem Phase-2-Programm zu MELAS verzeichnen können“, so Dr. Patrice Rioux, MD, Ph.D., Chief Executive Officer von Thiogenesis. „Besonders optimistisch stimmt uns das Tempo der Rekrutierung. Wir warten schon gespannt auf unsere Zwischenanalyse, die, wie wir hoffen, sowohl eine Beurteilung der Sicherheit als auch der frühen Signale der Wirksamkeit ermöglichen wird. Dies ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen unserer Mission, neuartige Arzneimittel auf Thiolbasis als Therapeutika für Patienten mit einem ungedeckten medizinischen Bedarf bei mitochondrialen Erbkrankheiten bereitzustellen.“