WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15,20 auf 22 Euro angehoben. Der Finanzchef des Düngemittelkonzerns habe auf einer Konferenz des Analysehauses viele gute Nachrichten mitgebracht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten weiter steigende Kalipreise. Der Rückenwind auf den Absatzmärkten dürfte seiner Einschätzung nach zunehmen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 16,47EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.