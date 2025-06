Dieses Biotech-Juwel geht am Dienstag durch die Decke

Eli Lilly, einer der größten Pharmakonzerne weltweit, hat die Übernahme des innovativen Unternehmens Verve Therapeutics für bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Die Akquisition umfasst eine sofortige Zahlung von rund 1 Milliarde US-Dollar sowie eine zusätzliche mögliche Auszahlung von 300 Millionen US-Dollar, die an den Erfolg der klinischen Studien von Verve gebunden ist. Die Übernahme soll die Therapieoptionen von Lilly im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen erheblich erweitern und verstärken.

Die Verve-Aktien erleben am Dienstag eine Kursexplosion von mehr als 75 Prozent auf über 11 US-Dollar. Am Montag waren die Papiere mit 6,27 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Unterdessen geben die Aktien von Lilly um 0,5 Prozent leicht nach. Der Markt feiert die Übernahme als positiven Schritt für die langfristige Expansion des Unternehmens in die Gen-Editing- und Herz-Kreislauf-Therapien.