Gold trifft Technologie - Europas erste goldgedeckte Debitkarte

Wien (ots) - Neuer Goldstandard im Finanz- und ZahlungsverkehrDie österreichischen Edelmetall-Profis von GOLDINVEST präsentieren die gemeinsammit EMAS Technology GMBH entwickelte, erste goldgedeckte Debitkarte in Europa.Damit wird der seit Jahrhunderten etablierte Wertspeicher Gold zum praktikablen,sicheren und internationalen Zahlungsmittel für alle. Die als vollwertigeAlternative zu traditionellen Zahlungsmethoden konzipierte EMAS TechnologyDebitkarte schlägt darüber hinaus die innovative Brücke zwischen physischerWertabsicherung und Inflationsschutz sowie digitaler Nutzbarkeit. Denn jedeTransaktion ist durch echtes, physisch hinterlegtes Gold gedeckt, das sicherverwahrt, transparent dokumentiert und immer verfügbar ist.Die Finanz- und Vermögenswelt ist durch die multiplen, weltweiten Kriseninstabil geworden. Die hohe Volatilität auf den Finanzmärkten, internationaleZollstreitigkeiten oder Aktienkurse auf Berg- und Talfahrt stellen das Vertrauenin etablierte Finanzlösungen hart auf die Probe. Das Resultat: Es herrscht einesteigende Nachfrage nach Lösungen, die ein Mehr an Sicherheit und Stabilitätbieten. Die EMAS Technology Debitkarte (EMAS steht für Easy, Mobile, Authentic,Secure) bedient genau diese Nachfrage. " Mit unserer neuen EMAS TechnologyDebitkarte schaffen wir den neuen Goldstandard im Banking-Bereich. UnsereKundinnen und Kunden machen sich damit frei von Sorgen um einen Wertverlustihres Vermögens, wie er etwa durch Währungsschwankungen, die Inflation odergeopolitische Streitigkeiten verursacht werden kann. Unsere gemeinsam mitunserem Partner Mastercard entwickelte EMAS Technology Debitkarte funktioniertgenau so, als hätte man immer physisches Gold mit dabei - allerdings nicht alsMünzen oder gar Barren, sondern digital am Handy und als praktische Debitkarte",so Gernot Hinteregger , CEO der EMAS Technology GmbH.Gold als Wertspeicher in stürmischen ZeitenSeit dem Jahr 2020 hat sich der Goldpreis fast verdoppelt. Die Ursachen fürdiesen Anstieg liegen unter anderem in den aktuellen geopolitischen Spannungen,der hohen Inflation und einer starken Nachfrage der Zentralbanken. BeiAnlegerinnen und Anlegern genießt Gold auch deshalb den Ruf als sehr sichererHafen in stürmischen Zeiten und als zuverlässiger Schutz vor einem