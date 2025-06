Börsenstart USA - 17.06. - US Tech 100 schwach -0,33 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 42.385,65 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,94 %, Salesforce +1,03 %, Cisco Systems +0,57 %, Amazon +0,51 %, IBM +0,28 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,59 %, Verizon Communications -1,25 %, Merck & Co -1,22 %, Sherwin-Williams -0,98 %, Amgen -0,84 %

Der US Tech 100 steht bei 21.847,46 PKT und verliert bisher -0,33 %.

Top-Werte: Arm Holdings +3,43 %, Micron Technology +2,86 %, Baker Hughes Company Registered (A) +2,25 %, Diamondback Energy +2,14 %, Advanced Micro Devices +2,07 %

Flop-Werte: T-Mobile US -3,64 %, The Trade Desk Registered (A) -2,79 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,35 %, Adobe -2,13 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,80 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.013,98 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Jabil +10,46 %, Western Digital +4,00 %, Humana +2,97 %, Micron Technology +2,86 %, Lennar Registered (A) +2,52 %

Flop-Werte: Enphase Energy -16,72 %, First Solar -15,39 %, Equifax -4,33 %, T-Mobile US -3,64 %, Fox Registered (A) -2,72 %