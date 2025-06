US-amerikanische, britische und kongolesische Beamte weihen die Kiswishi City Special Economic Zone ein

KISWISHI CITY, Demokratische Republik Kongo, 17. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Amerikanische, britische und kongolesische Regierungsvertreter gaben mit dem ersten Spatenstich für eine 50 Millionen USD teure Pepsi-Abfüllanlage und ein Congo Petrol-Tanklager den Startschuss für bedeutende ausländische Direktinvestitionen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Bei der Einweihung der Kiswishi City Special Economic Zone (SEZ), der ersten privaten SEZ in der Demokratischen Republik Kongo, begannen die Beamten auch mit dem Bau eines One-Stop Shop für beschleunigte staatliche Dienstleistungen für Investoren.

Die Investitionen in der Sonderwirtschaftszone Kiswishi City SEZ werden Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Marken von PepsiCo mit Sitz in New York in der schnell wachsenden Provinz Haut-Katanga ausbauen. Die von dem indischen Unternehmen Varun Beverages, dem größten Abfüller von Pepsi außerhalb der Vereinigten Staaten, entwickelte Anlage befindet sich auf einem 15 Hektar (37 acres) großen Gelände in der Kiswishi City SEZ.

Congo Petrol, ein Vertriebshändler und Lizenznehmer des kenianischen Unternehmens Dalbit Petroleum, wird auf einer Fläche von sieben Hektar ein hochmodernes Lager mit einem Fassungsvermögen von 8.000 Kubikmetern für Erdölprodukte errichten, um die wachsende Nachfrage in der Region effizient bedienen zu können.

Die von amerikanischen, britischen, neuseeländischen und norwegischen Investoren unterstützte Kiswishi City SEZ ist ein Projekt von Rendeavour, Afrikas neuem Städtebauer, dessen Mischnutzungsstädte in Kenia, Nigeria, Ghana, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo Milliarden von Dollar an ausländischen und inländischen Investitionen sowie Zehntausende von Arbeitsplätzen für junge Afrikaner ausgelöst haben.

Lucy Tamlyn, US-Botschafterin in der DRK, sagte: „Vielen Dank an die Investoren, die an die Langfristigkeit glauben. Die Kiswishi City SEZ ist eine sehr langfristige Investition, die viel Vertrauen, Zuversicht und Unterstützung erfordert. Die U.S. Embassy wird sich weiterhin stark dafür einsetzen."

Alyson King, britische Botschafterin in der Demokratischen Republik Kongo, sagte: „Ich freue mich über den Start dieses vom Vereinigten Königreich und anderen Investoren finanzierten Projekts, das sich perfekt in die Vision des Vereinigten Königreichs für seine Partnerschaften in ganz Afrika einfügt und die lokale Wertschöpfung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den dauerhaften Nutzen für die Gemeinschaften unterstützt."