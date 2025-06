Warburg Research belässt Rheinmetall auf 'Hold' - Ziel 1550 Euro

sebaldo schrieb 12.06.25, 20:27

Ich brauche für mein Investment niemanden, der positive Energie verbreitet. Ich brauche einen kühlen Kopf, Informationen und ein Aktienforum hilft mir mit vielen unterschiedlichen und auch gegensätzlichen Meinungen auch ein wenig bei meiner Entscheidungsfindung.



Was ich überhaupt nicht brauche, ist ein Animateur. Den halte ich sogar für gefährlich, weil er mich vielleicht dazu verleitet, meine Entscheidungen emotional- und nicht rational - zu treffen.



Aber gut, wenn Euch so ein Animateur hilft? Nur zu. Ich will Euch ja euren Leitwolf nicht nehmen. :D



Sehe im übrigen bei Rheinmetall auch nicht die Gefahr, dass hier eine Herde von Mitläufern in ihr Verderben rennt. ;)