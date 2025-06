Industriesektor bleibt trotz Verschnaufpause im Fokus aktivistischer Investoren

N.Y./München (ots) -



- Schock durch die US-Zollpolitik führt zu 20 % weniger aktivistischen Kampagnen

im Jahresvergleich und 62 % weniger allein im Mai

- Experten von A&M erwarten ein Wiederaufleben des Aktivismus ab September

- Prognose sieht Deutschland und Großbritannien ab Herbst im Fokus



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , eines der weltweit

führenden Beratungsunternehmen, präsentiert seinen aktuellen A&M Activist Alert

(AAA) mit dem Ausblick für das zweite Halbjahr 2025 und das Jahr 2026. Der AAA

ist die führende Analyse zur Tätigkeit aktivistischer Investoren in Europa. Der

neue Report sieht nach einem Rückgang als Reaktion auf die US-Zollpolitik ein

Wiederaufleben aktivistischer Kampagnen für den Herbst 2025.





Die US-Zollpolitik prägt derzeit auch den Aktivismus in Europa. Angesichts derjüngsten Marktturbulenzen ging die Zahl der Kampagnen in Europa für den MonatMai von 24 auf 9 zurück und liegt damit 62 % niedriger als im Mai 2024. ImJahresvergleich beträgt der Rückgang bislang 20 %.Auch in Deutschland war ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen. Waren es imVorjahr für den Zeitraum zwischen Januar und Mai noch 20 Kampagnen, liegt dieZahl für 2025 bei 11, ein Rückgang von 45 %. Damit machen Kampagnen gegendeutsche Unternehmen nur noch 16 % aller Angriffe in Europa aus, gegenüber 23 %im gesamten Jahr 2024.Auswirkungen unterscheiden sich zwischen den Branchen starkBesonders im Industriesektor ist wegen der starken Abhängigkeit globalerBeschaffungsketten aktuell wenig aktivistische Bewegung. Bis Mai ist hier einRückgang von zwölf (2024) auf sieben Kampagnen in Europa zu verzeichnen. DieSektoren Konsumgüter (20 Kampagnen 2025) und Energie (7 Kampagnen 2025) bliebendagegen weitgehend stabil.Besonders die Forderungen der Aktivisten, die sich auf operative Veränderungen,Kapitalallokationen oder M&A-Lösungen konzentrieren, wurden durch dieMarktbedingungen gebremst. Kampagnen rund um das Thema Nachhaltigkeit undSoziales verblieben auf niedrigen Niveau wie im Vorjahr. Der Anteil aufCorporate Governance fokussierter Kampagnen stieg in diesem Jahr deutlich an(von 31 % auf 40 %) und konnte damit den seit 2022 zu verzeichnenden Rückganggegenüber dem Vorjahr umkehren.Ausblick: Die Pause findet im Herbst ein EndeEine Analyse von A&M zeigt, dass in früheren Zeiten mit hoher Marktvolatilitätder Aktivismus in Europa ebenfalls temporär gering ausgeprägt war, bevor dieAktivitäten meist nach fünf bis sechs Monaten wieder signifikant zunahmen. Inder aktuellen Situation warten die Aktivisten auf stabilere Märkte und mehrKlarheit für ihre Investitionen. Für europäische Unternehmen kann das bedeuten,