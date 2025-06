MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

17.06.2025 / 16:27 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Reason for the research: Update

Recommendation: Kaufen

from: 17.06.2025

Target price: EUR37

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 108,00 auf EUR 37,00.

Zusammenfassung:

Die geprüften Jahresergebnisse für 2024 zeigten insgesamt einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber die KPIs lagen unter unserer Prognose, nachdem ein schwaches Q4 die starke Performance von Januar bis September teilweise kompensierte. Die Ergebnisse wurden jedoch von Nachrichten von CR Energy überschattet, die zum Jahresende 24% des börsennotierten Portfolios von MPH ausmachten. Die Investmentholding gab am Freitag bekannt, dass sie 'ein Insolvenzverfahren einleiten wird, während sie die Gespräche mit Investoren über die Bereitstellung von Eigenkapital oder Fremdkapital zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs fortsetzt'. CRE-Investoren reagierten auf die Nachricht mit Verkäufen, die ~85% der Marktkapitalisierung des Unternehmens vernichtete, was bedeutet, dass der NAV von MPH mit dem Q2-Bericht einen heftigen Rückschlag erleiden wird. Wir gehen davon aus, dass das Verfahren einige Zeit in Anspruch nehmen wird und dass die Information dazu nicht sehr detailliert sein wird. Unser SotP-Modell geht nun vorsichtigerweise von einer Gesamtabschreibung des Buchwerts von CRE in Höhe von EUR63 Mio. aus. Wir sehen nach wie vor hervorragende Aussichten für M1 Kliniken nach der guten Performance im Jahr 2024 und starken KPIs im ersten Quartal, und sind der Meinung, dass der verstärkte Fokus auf die stabilere und transparentere M1 zu einer Verringerung des beträchtlichen Abschlags von 65% auf den NAV von MPH führen könnte. Wir wenden nun konservativ einen Abschlag von 50% auf den Wert von EUR73 je Aktie in unserem Modell an, ein Niveau, das bei börsennotierten Holdinggesellschaften üblicher ist. Unser Kursziel sinkt damit auf EUR37 je Aktie (vorher: EUR108). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (90% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 108.00 to EUR 37.00.

Abstract:

Audited 2024 reporting showed an overall YoY uptick, while Q1 showed a 7% QoQ decline. However, results were overshadowed by news from CR Energy, which accounted for some 24% of MPH's listed portfolio at YE24. The investment holding announced on 30 May that it 'is set to start insolvency proceedings as it continues talks with investors about the provision of equity or debt to cover working capital needs'. CRE investors hit the bid on the news, erasing ~85% of its market cap, which means MPH's NAV will take a hit with Q2 reporting. We expect proceedings to take some time and for details to be thin going forward. Our SotP model now prudently assumes a total write-down of CRE's EUR63m book value. We still see excellent prospects for M1 Kliniken, which followed up a good 2024 performance with strong Q1 KPIs and think the sharpened focus on the more stable and transparent M1 could trigger a narrowing of the substantial ~65% discount to MPH's NAV. We now conservatively apply a 50% discount, a level more common to listed holding companies, to the EUR73 per share value in our model. Our TP thus drops to EUR37 per share (old: EUR108). We stick to our Buy-rating (90% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32866.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MPH Health Care Aktie Die MPH Health Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 19,40 auf Tradegate (17. Juni 2025, 15:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MPH Health Care Aktie um +2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,10 %. Die Marktkapitalisierung von MPH Health Care bezifferte sich zuletzt auf 82,84 Mio.. MPH Health Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0900 %.