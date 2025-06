WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen sei auf gutem Wege, die Ziele zu erreichen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Produkte im Zusammenhang mit Rüstung und Verteidigung seien als Wachstumstreiber hinzugekommen./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 22,95EUR auf Tradegate (17. Juni 2025, 16:46 Uhr) gehandelt.